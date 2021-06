Они снова вместе: Сара Джессика Паркер встретилась с коллегами по сериалу "Секс в большом городе"

Они воссоединились на съемочной площадке спустя 11 лет.

В январе стало известно, что HBO снимет продолжение сериала "Секс в большом городе", который получил название And Just Like That... Шоу будет состоять из десять получасовых эпизодов.

В Instagram исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер поделилась трогательным снимков со своими подругами и коллегами по съемкам Синтией Никсон и Кристин Дэвис. Таким образом Паркер анонсировала, что работа над проектом началась.

"Снова вместе", - подписала публикацию актриса, отметив, что на встрече был прочитан сценарий первых эпизодов.

Напомним, что Ким Кэттролл, сыгравшую в сериале Саманту Джонс, в продолжении не появится.

Ким Кэттролл / Associated Press

Исполнительным продюсером станет сама Паркер, а также Майкл Патрик Кинг. Никакие детали сюжета пока не раскрываются, кроме того, что в нем появятся Сара Рамирез, Крис Нот, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Уилли Гарсон и Эван Хэндлер.

