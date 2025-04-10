Они старались: Тина Кароль и Евгений Янович попытались придумать заглавие в стиле ТСН

Тина Кароль и Евгений Янович

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Автор и ведущий YouTube-проекта «20:23» Евгений Янович в прямом эфире программы неожиданно позвонил мне (предварительно ознакомившись с моим «творчеством»), чтобы предложить написать об образе героини, которая пришла к нему в новом выпуске. Ею стала невероятная Тина Кароль, о лугах которой я люблю писать. Кроме того, всем известно, что именно на ТСН ЛЕДИ можно сделать взвешенный и экспертный анализ образов звезд.

Сначала Евгений описал образ артистки, а затем они вместе с Тиной начали размышлять над названием статьи. Предложений от них было несколько: «Загадочная Тина Кароль на 20:23: была ли она в белье», «Не святая Тина Кароль…», «Король без верха, Янович без низу: совершенно голые звезды шоу-бизнеса взорвали Интернет».

Евгений Янович и Тина Кароль

И все же я решила написать свой вариант, ведь именно мои заголовки регулярно будоражат воображение Яновича.

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Лук Кароль был горячее свежесваренного эспрессо. В эфире певица появилась в соблазнительном наряде из коллекции весна-лето 2023 британского бренда Christopher Kane, в котором она выглядела просто роскошно. На ней была черная мини-юбка, которая идеально подчеркнула ее стройные ноги. Ее Тина скомбинировала с капроновыми колготами и черными остроносыми слингбэками на шпильках от ZARA.

Тина Кароль и Евгений Янович

Модель при показе бренда Christopher Kane / © Getty Images

Изюминкой аутфита Тины был прозрачный пластиковый топ с узкими черными вставками на лифе, который и сделал образ артистки необычайно сексуальным.

Лук звезда дополнила стильной прической «Мальтинка» (Мальвинка), макияжем в нежных оттенках, бежевым маникюром и лаконичными серьгами-кольцами.

Тина Король

В принципе с описанием образа Тины Евгений справился не так уж плохо, хотя собеседование в ТСН, пожалуй, не прошел бы. Так что хорошо, когда каждый занимается своим делом.

Чтобы Жене тоже было приятно, вспомню и его образ в эфире. Ведущий предпочел классический черный костюм, белую рубашку, галстук с принтом и черные туфли. Хотя, по словам Кароль, в тот момент он был без низа.

Тина Кароль и Евгений Янович

P.S. Спасибо Евгению за соблюденное слово – получила обещанный красивый букет цветов.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua