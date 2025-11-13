Они так похожи: легендарная Брук Шилдс посетила вечеринку с 22-летней дочерью

Брук Шилдс с дочерью / © Getty Images

Брук Шилдс посетила светскую вечеринку бренда Alice + Olivia, которая была посвящена лимитированной капсульной коллекции в честь 60-летия Grateful Dead — одной из самых влиятельных рок-групп Америки.

На вечеринку актриса пришла в зеленом наряде, сочетав трикотажную водолазку и мини-юбку с пуговицами. Также Брук дополнила образ длинным зеленым пальто и сапогами. Красивые волосы звезда уложила в легкие локоны и дополнила к образу большие золотые серьги.

Брук Шилдс с дочерью Роуэн / © Getty Images

Компанию на мероприятии актрисе составила ее старшая дочь Роуэн Хенчи. 22-летняя девушка выбрала для светского выхода черное кожаное мини-платье с золотыми пуговицами, дополнив наряд золотым клатчем-коробкой и оригинальным украшением на шее.

Роуэн часто вместе с мамой выходи в свет и даже носит ее наряды. Как-то девушка надела красное вечернее платье матери на свой выпускной бал. Брук была очень счастлива и поделилась фотографией дочери в Instagram.

Роуэн Хенчи в красном платеь матери