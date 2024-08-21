Они так похожи: Риз Уизерспун показала фото с мамой в честь праздника

Голливудская актриса поздравила свою маму Берри с днем рождения и по этому случаю опубликовала их совместное фото.

Мама и дочь запечатлены в кафе. В руках у Уизерспун стакан с коктейлем, она держит его в руках и улыбается на камеру, а рядом сидит ее мама Берри тоже с широкой улыбкой на лице.

"С днем ​​рождения самую замечательную маму на свете! Ты приносишь столько солнечного света в мою жизнь. Спасибо, что всегда веришь в меня и подбадриваешь. Я тебя люблю!", - подписала кадры Риз, сопроводив их сердцем.

На другом снимке мама и дочь также запечатлены где-то в баре. Риз одета в черное платье в цветочный принт, а у нее на голове обруч с надписью "My birthday", видимо это фото было снято, когда актриса праздновала свое 48-летие в марте.

(листайте фото вправо)

Ранее мы показывали вам фото Риз с ее старшим сыном Диконом. "Летние ночи с этим парнем — лучшие @deaconphillippe", - подписала кадр Риз.

Читайте также:

Красивые вечерние наряды актрисы Риз Уизерспун (19 фото)