Они тоже делают это: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели семейный вечер в Нью-Йорке

В последние месяцы Дженнифер Лопес практически нигде не появлялась, вероятно, это связано с тем, что она активно занималась перевыпуском своего альбома This Is Me… Then, который недавно отпраздновал 20-летие. Теперь альбом получил название This is Me…Now, и по случаю его выпуска Дженнифер снялась в потрясающей фотосессии и опубликовала проморолик в Instagram. На видео она позирует в образе от Marc Jacobs из коллекции осень-зима 2022.

Но также поп-звезда много времени проводит со своей семьей - мужем Беном и детьми-близнецами.

На днях семью сфотографировали в Нью-Йорке после бродвейского мюзикла "Музыкант", который они смотрели в театре Winter Garden. Дженнифер и Бена сфотографировали, когда они выходили из театра после представления, на певице была длинная черная юбка с полупрозрачной ткани, туфли на платформе от бренда Giuseppe Zanotti, черные колготки, а также теплый рождественский свитер с узором от Ralph Lauren, который она дополнила поясом.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен же надел штаны, кроссовки, рубашку и кардиган. Также на нем было теплое пальто.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

После театра пара в компании детей решила перекусить и отправилась в McDonald’s. Вероятно, пока Дженнифер и ее дочь Эмма ждали в машине, Бен и сын Лопес Макс сходила за перекусом и напитками.

Бен Аффлек и сын Дженнифер Лопес Макс / Фото: Getty Images

