Они тоже модели: Хайди Клум снялась с сыном и дочерью для глянца в оригинальной фотосессии

Хайди Клум с сыном и дочерью, фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Хайди Клум

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent Хайди Клум и ее сын — 20-летний Генри, и дочь — 21-летняя Лени — снялись вместе в оригинальной фотосессии для журнала Paper. На обложке глянца Хайди была запечатлена в розовом костюм, ее дочь — в мини-шортах и экстравагантных колготках с принтом, а сын — в меховых белых шортах и с битой в руках, которой он разбивает ананас.

Стилисты подобрали для фотосессии смелые и необычные образы. Съемка получилась сюрреалистичной.

В интервью журналу все трое рассказали о своих карьерах, новых проектах и отношениях.

«Мне всегда нравилось быть перед камерой. И я думаю, что, наблюдая за мамой, за тем, как она работала, какой она была счастливой и какой интересной была её работа… меня это всегда очень вдохновляло. И когда я приходила с ней на съемочную площадку, я всегда старалась попасть в кадр. Я всегда переманивала ее визажиста. Я просила его сделать мне прическу, а сама вставала перед камерой и как бы врывалась в кадр. Я просто влюбилась в это, и до сих пор влюблена», — рассказала Лени о том, что вдохновило ее стать моделью.

«Да, у меня было то же самое. Мы всегда навещали ее в дни съемок. И нам всем было очень интересно. Казалось, что ей просто весело на съемочной площадке. И я тоже хотел почувствовать то же», — добавил Генри.

«Меня две. Одна занимается домашними делами, сидит за компьютером, а другая ходит в офис. Я Близнецы!» — шутливо ответила Хайди на вопрос о том, как она совмещает многочисленные проекты на ТВ, моделинг и воспитание детей.

Отметим, Хайди Клум воспитывает четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. Сейчас она замужем на 36-летним музыкантом и участником популярной группы Tokio Hotel — Томом Каулитцем. Недавно они отметили 7 лет со дня свадьбы и отправились в небольшой отпуск, откуда супермодель показала фото в бикини.

