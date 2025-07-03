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- Шоу-бизнес
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Они тоже модели: Рози Хантингтон-Уайтли показала своих младших брата и сестру
Модель поделилась редкими семейными снимками.
38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — поделилась в Instagram кадрами с важного семейного торжества. Ее младший 35-летний брат Тоби женился на Ноа Мурсиа. Свадьба прошла в Париже, и на нее собралась вся семья топ-модели.
На одном из фото Рози позировала со своим братом Тоби и сестрой — 32-летней Флоренс, которая тоже модель. А также со своей трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс.
Для свадьбы брата Хантингтон-Уайтли выбрала роскошный наряд в оттенке пудровой розы, состоящий из длинной юбки и прозрачной накидки, сшитой по типу кейпа.
Также модель показала свою маму Фиону, которая выбрала похожий лук, как у дочери, только голубого оттенка.
Отметим, Тоби Хантингтон-Уайтли — модель и персональный фитнес-тренер, а Флоренс начала свою модельную карьеру относительно недавно — когда ей было 28 лет, однако уже успела достигнуть определенных успехов. Рози всегда очень тепло отзывается о своей семье и подчеркивает, что именно близкие люди сформировали ее характер.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет с бойфрендом Джейсоном Стэтхэмом.