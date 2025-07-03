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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
305
Время на прочтение
2 мин

Они тоже модели: Рози Хантингтон-Уайтли показала своих младших брата и сестру

Модель поделилась редкими семейными снимками.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Рози Хантингтон-Уайтли с братом, сестрой и дочерью

Рози Хантингтон-Уайтли с братом, сестрой и дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — поделилась в Instagram кадрами с важного семейного торжества. Ее младший 35-летний брат Тоби женился на Ноа Мурсиа. Свадьба прошла в Париже, и на нее собралась вся семья топ-модели.

Тоби Хантингтон-Уайтли и Ноа Мурсиа / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Тоби Хантингтон-Уайтли и Ноа Мурсиа / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На одном из фото Рози позировала со своим братом Тоби и сестрой — 32-летней Флоренс, которая тоже модель. А также со своей трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс.

Рози Хантингтон-Уайтли с братом, сестрой и дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с братом, сестрой и дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Для свадьбы брата Хантингтон-Уайтли выбрала роскошный наряд в оттенке пудровой розы, состоящий из длинной юбки и прозрачной накидки, сшитой по типу кейпа.

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с сестрой / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с сестрой / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Также модель показала свою маму Фиону, которая выбрала похожий лук, как у дочери, только голубого оттенка.

Мама Рози Хантингтон-Уайтли — Фиона / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Мама Рози Хантингтон-Уайтли — Фиона / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Тоби и Флоренс Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Тоби и Флоренс Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Отметим, Тоби Хантингтон-Уайтли — модель и персональный фитнес-тренер, а Флоренс начала свою модельную карьеру относительно недавно — когда ей было 28 лет, однако уже успела достигнуть определенных успехов. Рози всегда очень тепло отзывается о своей семье и подчеркивает, что именно близкие люди сформировали ее характер.

Флоренс Хантингтон-Уайтли с племянницей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Флоренс Хантингтон-Уайтли с племянницей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет с бойфрендом Джейсоном Стэтхэмом.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

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