Они тоже модели: Рози Хантингтон-Уайтли показала своих младших брата и сестру

Рози Хантингтон-Уайтли с братом, сестрой и дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Реклама

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — поделилась в Instagram кадрами с важного семейного торжества. Ее младший 35-летний брат Тоби женился на Ноа Мурсиа. Свадьба прошла в Париже, и на нее собралась вся семья топ-модели.

Тоби Хантингтон-Уайтли и Ноа Мурсиа / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На одном из фото Рози позировала со своим братом Тоби и сестрой — 32-летней Флоренс, которая тоже модель. А также со своей трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс.

Рози Хантингтон-Уайтли с братом, сестрой и дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Для свадьбы брата Хантингтон-Уайтли выбрала роскошный наряд в оттенке пудровой розы, состоящий из длинной юбки и прозрачной накидки, сшитой по типу кейпа.

Реклама

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с сестрой / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Также модель показала свою маму Фиону, которая выбрала похожий лук, как у дочери, только голубого оттенка.

Мама Рози Хантингтон-Уайтли — Фиона / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Тоби и Флоренс Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Отметим, Тоби Хантингтон-Уайтли — модель и персональный фитнес-тренер, а Флоренс начала свою модельную карьеру относительно недавно — когда ей было 28 лет, однако уже успела достигнуть определенных успехов. Рози всегда очень тепло отзывается о своей семье и подчеркивает, что именно близкие люди сформировали ее характер.

Флоренс Хантингтон-Уайтли с племянницей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет с бойфрендом Джейсоном Стэтхэмом.

© Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images