"Они убивают, грабят, насилуют украинский народ": дива Монро написала эмоциональный пост о войне в Украине

Травести-дива отметила, что оккупанты "подлежат уничтожению".

Дива Монро опубликовала в Instagram эмоциональный пост о войне России в Украине. Она отметила, что враг, который делает на нашей земле такие преступления, должен быть уничтожен.

"Друзья и недруги, напоминаю, в УКРАИНЕ ИДЕТ ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА. А это СМЕРТИ, ТРУПЫ, НАСИЛИЕ, РАЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МОГИЛЫ, ГОРЕ, БЕЖЕНЦЫ и ТРАГЕДИИ!

Приведу пример: вы устроили вечеринку у себя в доме, на своей законной территории, пригласили гостей, вам весело, вы никому не мешаете, так как соседи далеко. Но один из ваших соседей - Е***ТЫЙ! Как и вся его семейка.

И ему кажется, что вы со своими веселыми вечеринками, хлопками от пробок из шампанского, музыкой и гостями - угрожаете его жизни!

И чтобы не сидеть все время с зажатым очком с пулеметом под подушкой, сосед со своими е***тыми родственничками решает напасть первым! Ему же страшно.

Вы переставляете пластинку, а вашей маме приставили дуло автомата в спину... Уверена, вряд ли вы вспомните про ровное дыхание и дипломатические обороты. Поэтому агрессия, ненависть и проклёны даже на 36-й день войны - это нормально.

Российские войска выполняют указы Путина и начальства. Они убивают, грабят, насилуют украинский народ. А значит, подлежат уничтожению. И не нужно мне рассказывать про разжигание ненависти.

Пришел с войной - будешь убит. Точка!" – написала Монро, добавив хештег #СлаваУкраїні

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