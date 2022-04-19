"Они уже видели смерть": Маша Ефросинина об украинских детях в войне

"Они уже видели смерть": Маша Ефросинина об украинских детях в войне

Ведущая показала детей, которые страдают от войны России в Украине.

Маша Ефросинина опубликовала в Instagram пост, в котором написала о детях, которые увидели войну и навсегда этим травмированы.

Ведущая также отметила, что очень ждет деблокады Мариуполя, о которой просят люди.

"Когда я чувствую, что у меня нет сил и каких-либо слов, передающих боль и горе внутри каждой клетки, я смотрю на этих детей…

Они уже навсегда травмированы. Они уже видели смерть. Они пятьдесят дней без воздуха, взаперти со страхом и антисанитарией, которая уже тоже забирает жизни ослабевших.

Я вижу миллион сториз, просящих о деблокаде Мариуполя! Я присоединяюсь к ним. И жду ее вместе с вами, мои герои, Мариупольцы!

Склоняю голову перед нашими войсками, держащими там оборону!" – написала Маша.

Напомним, Анна Добрыднева презентовала чувственную песню "Дитинство", которую посвятила украинским детям, потерявшим в этой войне детство.

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