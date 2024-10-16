Они вернулись: "ангелы" Victoria's Secret в нижнем белье блистали на шоу в Нью-Йорке

После шестилетнего перерыва на подиуме "ангелы" Victoria's Secret снова блистали на грандиозном Victoria's Secret Fashion Show 2024, состоявшемся в Нью-Йорке.

Это было первое шоу с 2018 года, на котором снова на подиуме появились знаменитые «ангелы»: Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Кэндис Свэйнпоул, Бехати Принслу, Даутцен Крус и Тейлор Хилл. Девушки снова расправили крылья на подиуме, облачившись в сексуальные бельевые комплекты.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Getty Images

Кэндис Свэйнпоул на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросио на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Адриана Лима на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Напомним, в мае, после отчаянной попытки преобразовать марку, включив в нее больше бодипозитивных посланий, бренд нижнего белья объявил о возвращении своих "ангелов". Это произошло спустя три года после скандального ребрендинга в сторону бодипозитива в 2021 году.

Кэндис Свэйнпоул на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Бехати Принслу на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Адриана Лима на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

По словам представителей Victoria's Secret, шоу вернет "гламур, крылья, моду и музыкальные развлечения, которые знают и любят наши клиенты", но утверждается, что ценности бренда останутся на первом месте.

Алессандра Амбросио на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Тейлор Хилл на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, как в 2021 году бренд Victoria’s Secret отказался от супермоделей с идеальными телами.

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