Они вернулись: "ангелы" Victoria's Secret в нижнем белье блистали на шоу в Нью-Йорке

После шестилетнего перерыва на подиуме "ангелы" Victoria's Secret снова блистали на грандиозном Victoria's Secret Fashion Show 2024, состоявшемся в Нью-Йорке.
Это было первое шоу с 2018 года, на котором снова на подиуме появились знаменитые «ангелы»: Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Кэндис Свэйнпоул, Бехати Принслу, Даутцен Крус и Тейлор Хилл. Девушки снова расправили крылья на подиуме, облачившись в сексуальные бельевые комплекты.
Напомним, в мае, после отчаянной попытки преобразовать марку, включив в нее больше бодипозитивных посланий, бренд нижнего белья объявил о возвращении своих "ангелов". Это произошло спустя три года после скандального ребрендинга в сторону бодипозитива в 2021 году.
По словам представителей Victoria's Secret, шоу вернет "гламур, крылья, моду и музыкальные развлечения, которые знают и любят наши клиенты", но утверждается, что ценности бренда останутся на первом месте.
Ранее мы рассказывали, как в 2021 году бренд Victoria’s Secret отказался от супермоделей с идеальными телами.
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