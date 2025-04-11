Они вернулись: Селену Гомес заметили с коллегами на съемках сериала "Убийства в одном здании"

Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт / © Getty Images

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Некоторые сцены сериала снимаются на улице, поэтому главные актеры — Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт — часто попадают под прицел папарацци. 10 апреля звезд заметили папарацци в Нью-Йорке.

Актриса, певица и по совместительству еще и предпринимательница, надела коричневую мини-юбку, рубашку с жакетом, а также пальто. Дополняли образ Селены сапоги с тиснением коричневого оттенка.

Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт / © Getty Images

В кадр попали и коллеги Селены — Мартин Шорт и Стив Мартин, которые были очень стильно одеты, ведь костюмеры подобрали для них элегантные пальто, рубашки. Стив Мартин носил даже даже шляпу.

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Сериал «Убийства в одном здании» получил много положительных отзывов, поэтому в нем с каждым новым сезоном появляется все больше известных актеров. В третьем сезоне, например, мы увидели оскароносную актрису Мерил Стрип, а вот в четвертом сезоне нам обещают Рене Зеллвегер.

Селена Гомес / © Getty Images Селена Гомес / © Getty Images Селена Гомес / © Getty Images Селена Гомес / © Getty Images Селена Гомес / © Getty Images Стив Мартин / © Getty Images Селена Гомес / © Getty Images Селена Гомес и Мартин Шорт / © Getty Images Съемки сериала / © Getty Images Съемки сериала / © Getty Images Съемки сериала / © Getty Images Съемки сериала / © Getty Images Селена Гомес / © Getty Images Мартин Шорт / © Getty Images Стив Мартин / © Getty Images Селена Гомес / © Getty Images