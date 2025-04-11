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- Шоу-бизнес
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Они вернулись: Селену Гомес заметили с коллегами на съемках сериала "Убийства в одном здании"
В Нью-Йорке стартовали съемки четвертого долгожданного сезона комедийного детектива «Убийства в одном здании» от Hulu.
Некоторые сцены сериала снимаются на улице, поэтому главные актеры — Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт — часто попадают под прицел папарацци. 10 апреля звезд заметили папарацци в Нью-Йорке.
Актриса, певица и по совместительству еще и предпринимательница, надела коричневую мини-юбку, рубашку с жакетом, а также пальто. Дополняли образ Селены сапоги с тиснением коричневого оттенка.
В кадр попали и коллеги Селены — Мартин Шорт и Стив Мартин, которые были очень стильно одеты, ведь костюмеры подобрали для них элегантные пальто, рубашки. Стив Мартин носил даже даже шляпу.
Сериал «Убийства в одном здании» получил много положительных отзывов, поэтому в нем с каждым новым сезоном появляется все больше известных актеров. В третьем сезоне, например, мы увидели оскароносную актрису Мерил Стрип, а вот в четвертом сезоне нам обещают Рене Зеллвегер.