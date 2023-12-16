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Они все еще вместе: Сильвестр Сталлоне вышел в свет свет с женой Дженнифер Флавин

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
710
Время на прочтение
1 мин
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Они все еще вместе: Сильвестр Сталлоне вышел в свет свет с женой Дженнифер Флавин

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / Фото: Getty Images

Супруги были одеты в роскошные наряды и держались за руки.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин, которая моложе его на 22 года, посетили вместе открытие нового роскошного отеля в Лас-Вегасе.

Для вечеринки пара нарядилась в роскошные аутфиты. На Сильвестре был двубортный костюм, белая рубашка с синими пуговицами и галстук-бабочка. Также известный актер надел стильные туфли на шнурках.

А вот Дженнифер блистала в потрясающем черном длинном шелковом платье. У наряда были тонкие бретели, глубокое декольте и опущенные декоративные рукава. Также главным украшением этого наряда стала кружевная вставка под грудью. Образ экс-модель дополнила серьгами с зелеными камнями и бриллиантами, а также браслетом.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / Фото: Getty Images

Пара выглядела очень счастливой и влюбленной, а ведь еще в прошлом году мир шоу-бизнеса потрясла новость о том, что после 25 лет брака они подали на развод. Сейчас о том, что у пары был когда-то конфликт в семье уже ничего и не напоминало. А в начале месяца их даже подловили за поцелуями на улице.

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Дата публикации
Просмотры
710
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