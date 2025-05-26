Они выбирают платья от Jacquemus: как один фасон объединил трех суперзвезд

Памела Андерсон / © Associated Press

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Приталенный и сдержанный фасон платья с множество драпировкой по всей длине сделали этот наряд отличным выбором для светского мероприятия. Платье от Jacquemus для светских появлений за последнее время выбрали три звезды: Памела Андерсон, Холли Берри и Линдсей Лохан. Предлагаем посмотреть, как платья выглядели на каждой из них.

Памела носила платье от Jacquemus на 78-й церемонии вручения премии Британской академии кино, более известная как BAFTA в Лондоне. Наряд она дополнила тогда белыми туфлями и украшениями.

Памела Андерсон / © Associated Press

Холли Берри надела платье такого же фасона, но черного цвета. В этом луке она пришла на вечеринку The Trophee Chopard, которая проводилась в рамках 78-го международного кинофестиваля в Каннах. Образ она дополнила украшениями от Chopard с бриллиантами и изумрудами.

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Холли Берри / © Associated Press

Платье Линдсей Лохан отличалось, но его дизайн и фасон были практически идентичными, хотя не имели столько складок и шлейфа. В таком платье она посетила церемонию вручения премии Big Screen Achievement Awards, которая прошла в рамках фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе.

Линдсей Лохан / © Associated Press