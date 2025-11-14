- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 413
- Время на прочтение
- 1 мин
Они еще все вместе: культовая немецкая группа Tokio Hotel вышла в свет, но фурор произвел солист
Билл Каулитц на прятяжении всей своей карьеры любил быть ярким и оригинальным, но в этот раз он надел наряд от известного дизайнера.
Tokio Hotel — знаковая немецкая группа, основана братьями-близнецами Биллом и Томом Каулитцами еще в 2001 году, но помимо них в составе также басист Георг Листинг и барабанщик Густав Шефер.
Коллектив был очень популярен на мировой музыкальной арене, они выступали на огромных концертных площадках, а также сняли множество клипов и записывали саундтреки к фильмам. 13 ноября Tokio Hotel в полном составе появились на церемонии вручению награды «Бэмби» в Мюнхене и вышли на красную дорожку. Коллектив все еще вместе, и все еще умеет удивлять.
Однако наибольшее внимание привлек солист группы — 36-летний Билл Каулитц. Он вышел на красную дорожку в комплекте от бренда Rick Owens из кожи, который дополнил пышной прической и множеством украшений.
Также мероприятие посетила Хайди Клум — немецкая супермодель и жена Тома Каулитца. Она получила на церемонии награду в категории «Развлечения» — жюри высоко отметили ее приверженность принципам разнообразия и инклюзивности. По словам организации, супермодель «показывает, что успех и человечность не являются взаимоисключающими понятиями».