Они завоевали титул "Мисс Афганистан": четыре афганки сделавшие модельную карьеру

Эти девушки доказали, что можно жить по-другому.

Афганистан - консервативная мусульманская страна, в которое никогда не приветствовалось выставления своего тела на публику и уж тем более участие девушек в конкурсах красоты. Хотя были в истории этой страны годы, когда женщины не боясь могли выйти на улицу без бурки или паранджи в модных юбках и платьях выше колен.

Когда же к власти пришло радикальное движение "Талибан" многие афганцы бежали со страны. Одной из беженцев стала девушка из богатой семьи Зохра Дауд. Ее отец был хирургом, получившим образование в США, а мать происходила из почитаемого рода.

В родной стране девушка получила степень по французской литературе в Кабульском университете и была довольно известна, ведь стала первой афганкой удостоенной звания "Мисс Афганистан". Участие в конкурсе она принимала в 1972 году в возрасте 18 лет, а в 1980-м с мужем и маленьким ребенком вынуждены была бежать со страны в Германию, а затем в США.

Изначально "королева красоты" с богатой семьи работала уборщицей в пекарне, а ее муж бывший летчик, в McDonald's. Постепенно они выучили английский и обосновались в стране. Сейчас Зохра работает журналистом на телевидении, а ее муж пилотом в United Airlines.

Зохра Дауд / Getty Images

Но история Зохры повторялась неоднократно. Так в 1996 году с Кабула в США эмигрировала 18-летняя Вида Самадзай - пуштунка, которая родилась и выросла в Афганистане. В Америке девушка закончила Калифорнийский университет и принимает активное участие в жизни организации, которая занимается помощью афганкам по правовым вопросам и вопросам образования.

В 2003 году девушка приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Земля", проходившем в Маниле и стала второй в истории "Мисс Афганистан", участвовавшей в международном конкурсе красоты.

Вида Самадзай / Getty Images

Из-за того, что Вида вышла на сцену в бикини ее осудили на родине, хотя на этом конкурсе красоты она была удостоена специальной награды — "Красота за правое дело".

Вида Самадзай / Getty Images

Также титул "Мисс Афганистан" завоевывали и другие уроженки этой страны. Например, в 1986 году ею стала Заллашт Садат, а в 1993 ‌Бахари Ибаадат.

Заллашт Садат одержала победу в конкурсе красоты, который проходил в Германии. В 2010 году девушка также выиграла конкурсы Miss Hessen и Miss Süddeutschland 2010, что привело к ее участию в конкурсе "Мисс Германия", который она впоследствии выиграла.

Училась девушка во Франкфуртском университете прикладных наук, а после его окончания создала свою собственную некоммерческую организацию Фонд Заллашт Садат для поддержки женщин и детей в Афганистане. Сейчас она также работает моделью.

А вот Бахари Ибаадат родилась в Кабуле, но выросла в Пакистане, а затем в возрасте десяти лет вместе с семьей эмигрировала в США. В 2014 году Бахари выиграла титул "Мисс Афганистан", а многие поклонники сравнивают ее с коллегой - индийской моделью и "Мисс мира" Айшварией Рай.

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