Они ждали друг друга 20 лет: история любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в фотографиях

Это одна из самых необычных историй любви знаменитостей, но спустя так много лет они все же смогли опять быть вместе.

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начались в 2002 году, во время съемок второсортного романтического фильма "Джильи", где они оба играли главные роли. В результате роман экранный перерос в реальный, хотя сам фильм и провалился в прокате, а также получил кучу антипремий. Но, несмотря на неудачу с кино, Дженнифер и Бен нашли друг друга и любовь.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

В том же 2002 году Бен сделал Дженнифер предложение. В ноябре они официально объявили о помолвке.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженнифер и Бен стали невероятно популярны. За ними охотились папарацци, люди интересовались развитием их романа, подготовкой к свадьбе, их имена постоянно появлялись в прессе. Все это повлияло на то, что в СМИ их прозвали Беннифер (англ. - Bennifer) - сочетание имен Дженнифер и Бен.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Пара особо подогревала интерес к своим персонам, поскольку всегда выглядела на публике безумно влюбленными и нежными. Они держались за руки, проявляли публично чувства, вместе появлялись на мероприятиях.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

В 2003-м Беннифер снова появляется вместе на одном экране, когда играют в фильме "Девушка из Джерси". У Дженнифер в этой картине была не очень большая роль, но публика опять ликует.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дату свадьбы они несколько раз переносили, а затем в 2004 году ошарашили всех новостью о расставании.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Никто не подозревал, что в отношениях Лопес и Аффлека что-то не так, но пара в том, что их роман рухнул, отчасти винила излишнее внимание со стороны СМИ. Якобы расставание произошло за день до свадьбы, но на самом деле разрыв случился сразу после переноса свадьбы. Потом они снова сошлись на короткое время, но в результате приняли решение поставить точку в романе и пойти каждый своей дорогой.

В апреле 2021 года Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым встречалась четыре года и планировала свадьбу, и так совпало, что Бен тоже в этот период жизни разорвал отношения с актрисой Аной де Армас.

Они начали общаться и вскоре опять стали парой. Поклонники были в восторге от этой новости, а папарацци опять начали охоту за Беннифер, но, видимо, в этот раз знаменитости уже проще воспринимают славу и свои фото в прессе.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Их часто фотографируют на прогулках, на шопинге, отдыхе и когда Дженнифер приезжает к Бену на работу. Также они познакомили своих детей, и часто все вместе появляются на публике.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Недавно появилась информация, что пара купила дом.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

16 июля 2022 года Лопес и Аффлек поженились в Лас-Вегасе на тайной церемонии без шика и голливудского пафоса. Дженнифер взяла фамилию мужа.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Джей Ло и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

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