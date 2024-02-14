Оно не из фильма: Дженнифер Лопес наконец-то рассказала о своем свадебном платье

Звезда ответила, носила ли она ранее свой свадебный наряд.
В 2022 году суперзвезда Дженнифер Лопес вышла замуж за актера и режиссера Бена Аффлека. Их свадьба состоялась через двадцать лет после первого романа, в маленькой часовне в Лас-Вегасе.
Актеры для этого дня сняли розовый кабриолет и пригласили только самых родных.
Одним из платьев, которое носила Лопес, был довольно скромный текстурированный наряд с флористическим жаккардовым рисунком.
Платье было скорее всего, винтажным и от бренда Alexander McQueen.
Когда изображение платья появилось в Интернете, поклонники артистки предположили, что это наряд из фильма 2004 года "Девушка из Джерси", в котором Лопес сыграла вместе с Аффлеком. В платье она снималась для постера фильма.
Not the dress. pic.twitter.com/P30g1wkf6S— Octavia (@Octaviasam718) July 21, 2022
Хотя позже модные сыщики выяснили что это не так и в реальности платье - это наряд Barneys New York. Оно короткое и имеет каплевидный вырез на декольте.
Сама же Дженнифер прокомментировала это только сейчас и рассказала в интервью Variety, что ее свадебный наряд действительно не появлялся ни в одном из фильмов. Просто это платье, которое в тот момент у нее было и она его решила надеть.
"Нет, это неправда", - сказала изданию 54-летний артистка. "Я бы хотела, чтобы это было оно. Мне бы хотелось, чтобы у меня было это платье. У меня нет этого платья. Нет, это было другое платье, которое у меня было".
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