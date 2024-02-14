Оно не из фильма: Дженнифер Лопес наконец-то рассказала о своем свадебном платье

В 2022 году суперзвезда Дженнифер Лопес вышла замуж за актера и режиссера Бена Аффлека. Их свадьба состоялась через двадцать лет после первого романа, в маленькой часовне в Лас-Вегасе.

Актеры для этого дня сняли розовый кабриолет и пригласили только самых родных.

Одним из платьев, которое носила Лопес, был довольно скромный текстурированный наряд с флористическим жаккардовым рисунком.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Chris Appleton

Платье было скорее всего, винтажным и от бренда Alexander McQueen.

Платье Дженнифер Лопес

Когда изображение платья появилось в Интернете, поклонники артистки предположили, что это наряд из фильма 2004 года "Девушка из Джерси", в котором Лопес сыграла вместе с Аффлеком. В платье она снималась для постера фильма.

Хотя позже модные сыщики выяснили что это не так и в реальности платье - это наряд Barneys New York. Оно короткое и имеет каплевидный вырез на декольте.

Платье Дженнифер Лопес в фильме

Сама же Дженнифер прокомментировала это только сейчас и рассказала в интервью Variety, что ее свадебный наряд действительно не появлялся ни в одном из фильмов. Просто это платье, которое в тот момент у нее было и она его решила надеть.

"Нет, это неправда", - сказала изданию 54-летний артистка. "Я бы хотела, чтобы это было оно. Мне бы хотелось, чтобы у меня было это платье. У меня нет этого платья. Нет, это было другое платье, которое у меня было".

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