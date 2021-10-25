Оно роскошное: Кортни Кардашьян показала помолвочное кольцо

Неделю назад Кортни Кардашьян объявила о помолвке с возлюбленным Трэвисом Баркером.

А вчера в своем Instagram блоге поделилась фотографиями и показала кольцо, которое преподнес ей в день помолвки 45-летний барабанщик панк-группы Blink-182. Кортни запечатлена на снимках топлес, на белой постели посреди красных лепестков роз. А на ее пальце сверкает кольцо из белого золота с круглым бриллиантом.

"Не могу поверить, что это было неделю назад @travisbarker ", - подписала кадры звезда реалити.

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Официально Кортни еще ни разу замужем не была. Но с 2006 по 2015 год состояла в гражданском браке со Скоттом Дисиком, у пары есть трое детей: сын Мэйсон, дочь Пенелопа и сын Рейн. Спустя полгода после рождения третьего ребенка пара рассталась. Тревис был женат дважды. Первый брак с Мелиссой Кеннеди продлился девять месяцев и завершился разводом в 2002 году. В 2004 году мужчина женился на актрисе и обладательнице титула Мисс США 1995 Шэнна Моуклер, в браке родилось двое детей: сын и дочь. В 2008 году пара развелась. В 2015 году Баркер непродолжительное время встречался с Ритой Ора.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Getty Images

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