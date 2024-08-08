Опасный разрез: как Кэтрин Зета-Джонс дважды спасла себя от конфуза на публике

Носить вечерние наряды не так просто, как кажется.

Кэтрин Зета-Джонс - невероятно красивая женщина и, без сомнений, талантливая актриса, которая часто оказывается в центре внимания из-за своих роскошных нарядов. Для красных дорожек она в основном выбирает платья уже проверенного стиля, который идеально подходит ее типу внешности и фигуре - это приталенные макси-платья с декольте, с подчеркнутой талией и высокими разрезами.

Однако ношение платья может оказаться непростой задачей - вспомните все драмы звезд с нижним бельем, ситуации с обнажением груди, не говоря уже о трудностях, которые возникают при попытке выйти из автомобиля, когда у наряда огромный шлейф. Поэтому ношение вечерних нарядов потребует отдельного умения и навыков, что не один раз доказывала Кэтрин.

Мы вспомнили два случая, когда актриса была на волоске от того, чтобы не оконфузиться. Но ее многолетний опыт появления на красных дорожках дал свои плоды - Зета-Джонс умело выкрутилась.

В 2002 году она вместе с мужем посетила торжественный ужин Laureus World Sports Awards в Монте-Карло. На этом мероприятии звезда появилась в эффектном черном платье с декольте и очень высоким разрезом на юбке. Выходить из машины в таком платье было непросто, и, чтобы не показывать публике слишком много, Кэтрин прикрыла разрез своим клатчем, вероятно, вспомнив давний трюк принцессы Дианы, которая прикрывала клатчем декольте.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Затем, чтобы ветер не поднимал юбку, Зета-Джонс немного придерживала платье рукой.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Похожая ситуация случилась с ней много лет спустя. В 2016 году она посетила премьеру фильма "Папашина армия" в Лондоне, но на улице в тот день лил дождь и был сильный ветер. Актриса вынуждена была также держать платье возле разреза на юбке рукой, чтобы ветер не поднимал его.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Но, как видим, опыт звезды позирования и ношения подобных нарядов не подвел ее и она не допустила никакие конфузов.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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