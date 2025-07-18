Опра Уинфри пошутила над Меган и Гарри и рассказала забавную историю про пруд и уток

Опра Уинфри / © Associated Press

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16 июля, выступая в подкасте Келли Рипы «Let’s Talk Off Camera», Опра откровенно пошутила над фамилией герцога и герцогини Сассекских и это сочли насмешкой.

Опра сказала, что их фамилия, кажется слишком сложной для произнесения, пишет express.co.uk.

Во время разговора Келли спросила Опру, понравилось бы ей получить в подарок цыплят, на что она ответила: «Я бы отвезла их прямо к Сассекским», — исказив при этом фамилию. Телеведущая, которая ранее уже брала интервью у этой пары, затем игриво повторила «Сассекские» еще раз для пущей убедительности.

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Принц Гарри и Меган Маркл на интервью у Опры Уинфри, 2021 год / © Getty Images

Фамилия пары стала главной темой для обсуждения в марте, когда Меган поправила свою знаменитую подругу и звезду сериала «Офис» Минди Калинг в ее кулинарном шоу на Netflix.

Напомним, Опра Уинфри живет неподалеку от пары и вспоминает, как однажды она поспешила на помощь им на Пасху, когда они обнаружили в своем саду утят, но им некуда было их пристроить.

«Мне звонит Гарри, принц Гарри, в пасхальную субботу. Извините за беспокойство, О, но у нас тут проблема с утками».

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

И рассказала историю о том, как Гарри настоял на том, чтобы принести уток в дом Опры: «Наш пруд — это ручей, у нас нет пруда, так что можем ли мы принести уток в ваш пруд?», — спросил принц телеведущую. Опра согласилась, но попросила Гарри подождать, так как к ней в гости должны были приехать внуки ее лучшей подруги Гейл Кинг. Гарри настоял на немедленном переезде. Она продолжила: «Я сказала: „Подождите, пока я не приведу детей к пруду, чтобы они увидели, как вы запускаете уток“. А он мне: „Нет, мы сейчас приедем, мы приедем!“», — рассказала Опра.

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Опра Уинфри на свадьбе Меган и Гарри в 2018 году / © Associated Press

Похоже, быть соседкой Меган и Гарри Сассекских — это очень весело.