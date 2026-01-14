ТСН в социальных сетях

Опра Уинфри в белоснежном макси-платье блистала на мероприятии в Нью-Йорке

Опра Уинфри появилась на публике в элегантном белоснежном наряде.

Опра Уинфри

Опра Уинфри / © Getty Images

71-летняя американская телеведущая, актриса и общественный деятель позировала перед камерами фотографов перед беседой с доктором Аней М. Ястребофф и Гейл Кинг о книге «Достаточно» в 92Y в Нью-Йорке.

Женщины собрались, чтобы поговорить о еде, самореализации и новаторских исследованиях Ястребофф в области ожирения, изложенных в новой книге доктора, написанной совместно с Уинфри, которая, как известно, на протяжении десятилетий откровенно рассказывала о своем собственном пути к здоровью.

/ © Getty Images

© Getty Images

Опра появилась на публике в элегантном белом макси-платье с длинными рукавами и высокой горловиной, и обула остроносые туфли-лодочки на каблуках. Уинфри сделала объемную прическу красивыми локонами, макияж и надела крупные серьги с россыпью бриллиантов.

