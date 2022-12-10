Опять что-то новенькое: Марго Робби надела мини-платье и платформы на гала-концерт

Буквально несколько недель назад поклонники актрисы Марго Робби были очень удивлены метаморфозами в ее стиле, ведь впервые за несколько лет она начала надевать на мероприятия что-то помимо Chanel. С этим брендом у звезды был контракт, согласно которому она должна появляться на публике исключительно вещи от их бренда.

Но в последние месяцы явно что-то случилось, возможно, контракт закончился, или стал более упрощенным, ведь помимо французской марки девушка стала надевать и другие бренды.

Видеть Марго в чем-то кроме твида и довольно скучных платьев теперь можно часто. Не так давно она появилась на мероприятии в потрясающем платье от Bottega Veneta, а на днях удивила нежно-кремовым мини-платьем от Gucci из круизной коллекции 2023.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Платье было выполнено в винтажном дизайне, имело длинные рукава и высокую горловину. На юбке у наряда были рюши и драпировка. Дополнила она лук босоножками на высоких каблуках и платформах, тоже от Gucci.

Марго Робби / Фото: Associated Press

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