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Опять что-то новенькое: Марго Робби надела мини-платье и платформы на гала-концерт

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
211
Время на прочтение
1 мин
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Опять что-то новенькое: Марго Робби надела мини-платье и платформы на гала-концерт

Марго Робби / Фото: Associated Press

Новый образ она надела для гала-концерта The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala, который проходил в Лос-Анджелесе.

Буквально несколько недель назад поклонники актрисы Марго Робби были очень удивлены метаморфозами в ее стиле, ведь впервые за несколько лет она начала надевать на мероприятия что-то помимо Chanel. С этим брендом у звезды был контракт, согласно которому она должна появляться на публике исключительно вещи от их бренда.

Но в последние месяцы явно что-то случилось, возможно, контракт закончился, или стал более упрощенным, ведь помимо французской марки девушка стала надевать и другие бренды.

Видеть Марго в чем-то кроме твида и довольно скучных платьев теперь можно часто. Не так давно она появилась на мероприятии в потрясающем платье от Bottega Veneta, а на днях удивила нежно-кремовым мини-платьем от Gucci из круизной коллекции 2023.

Марго Робби / © Associated Press
Марго Робби / Фото: Associated Press

Платье было выполнено в винтажном дизайне, имело длинные рукава и высокую горловину. На юбке у наряда были рюши и драпировка. Дополнила она лук босоножками на высоких каблуках и платформах, тоже от Gucci.

Марго Робби / © Associated Press
Марго Робби / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
211
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