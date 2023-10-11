Опять эпатирует: Джулия Фокс пришла в книжный магазин в мини-шортах и необычной куртке

Модель Джулия Фокс недавно выпустила мемуары под названием Down the Drain (оно является идиомой и перевести его можно как "пошло насмарку" или "коту под хвост"). В книге она рассказывает о своей шокирующей жизни, решимости, героиновой зависимости, попытках выжить и осуществить свои мечты, а также жизни в роли матери-одиночки. Эпатажная личность вспомнила и о своих бывших бойфрендах, среди которых был и рэпер Канье Уэст. Фокс рассказала, что во время начала романа, Уэст, по собственной инициативе пообещал обеспечить ей сделку с брендом одежды.

"На следующий день он связал меня с итальянской джинсовой компанией, и они начали переговоры от моего имени. Я не могу поверить, что это моя жизнь, но я определенно смогу к ней привыкнуть", - пишет Фокс.

Также она рассказала, что рэпер предложил ей оплатить пластику груди во время одного из вечеров в отеле. Джулия пишет, что чувствовала себя его марионеткой во время этого короткого романа. А после завершения отношений все обещания и сделки были с ней разорваны. По словам модели, контракт с джинсовым лейблом мог принести ей 1 миллион долларов.

Сейчас книга поступила в продажу и Джулия активно пытается ее продвигать, поэтому посещает ток-шоу и презентации в книжных магазинах. На этой неделе звезду сфотографировали, когда она посещала книжный магазин Strand в Нью-Йорке.

Фокс была одета в коричневый наряд из кожи. На ней были мини-шорты, куртка, перчатки и сапоги на каблуках. В руке модель держала сумку в виде сапога. Также она сделала яркий макияж.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В книге Фокс рассказала также, что никогда не вкладывала слишком много в роман в Канье, несмотря на повышенное внимание средств массовой информации, отметив: "На самом деле это не было таким уж большим делом, но другие люди придали этому большое значение".

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