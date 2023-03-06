Опять эпатирует: Джулия Фокс прогулялась по Парижу в кожаных трусах и огромных унтах

Несмотря на то, что в Париже довольно прохладно, модель все равно надела свой любимый откровенный образ.

Американская модель Джулия Фокс опять привлекла к себе внимание, но на этот раз в Париже, куда прилетела на Неделю моды. Звезда прогулялась по столице Франции в эпатажном образе от миланского бренда VALERIEVI.

На Джулии был total black look, который включал в себя укороченный бомбер и кожаные трусы с заклепками, завязками и молнией спереди. Они полностью демонстрировали живот модели и ее пирсинг.

Образ она дополнила меховыми унтами просто громадного размера. Необычная обувь доходила девушке до бедер, но не выглядела удобной.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Свой эпатажный лук Фокс дополнила солнцезащитными очками в стиле Yk2, а также меховой большой сумкой в форме сердца. Волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на темно-коричневой помаде на губах.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Однако это не первый раз, когда Джулия выходит на улицу в трусах. В осень 2022 года в Нью-Йорке звезда стритстайла также демонстрировала несколько вызывающих образов в подобном стиле.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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