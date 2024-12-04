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Опять голая: Эмма Коррин надела совершенно прозрачное платье на премьеру готического фильма ужасов

Опять голая: Эмма Коррин надела совершенно прозрачное платье на премьеру готического фильма ужасов

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

28-летняя британская актриса, известная благодаря роли молодой принцессы Дианы в сериале "Корона", посетила мероприятие в Лондоне.

В кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square состоялась премьера готического фильма ужасов "Носферату", в котором Эмма Коррин сыграла вместе с Биллом Скарсгардом, Николасом Холтоном и Лили-Роуз Депп. 

На премьере она появилась в длинном вечернем платье оттенка шампанского с короткими рукавами-фонариками и высокой горловиной. Платье Эммы было полностью прозрачным, а белья она не носила, что делало наряд довольно смелым выбором. Оно создано брендом Alexander McQueen для коллекции весна-лето 2025.

Образ актриса дополнила лаконичными серьгами с камнями, легким макияжем и накладными длинными ногтями.

Эмма Коррин / © Associated Press
Эмма Коррин / Фото: Associated Press

Днем ранее она тоже посетила мероприятие посвященное этому фильму. Актриса тогда вышла на публику в прозрачном мини-платье от Saint Laurent из коллекции весна-лето 2025. Наряд был довольно необычным, ведь сочетал в себе три цвета. Бюстгальтер она не носила и в тот раз.

Эмма Коррин / © Getty Images
Эмма Коррин / Фото: Getty Images

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