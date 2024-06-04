Опять голая: испанская актриса Милена Смит вышла без белья и в кружевном платье на красную дорожку

Испанская актриса - королева готического гламура, ведь каждый ее образ всегда дерзкий и сексуальный.

27-летняя испанская звезда Милена Смит посетила церемонию вручения наград ELLE Style Awards, которая прошла в Мадриде. Девушка вышла на красную дорожку в очень смелом платье с американской проймой из очень тонкого черного кружева.

Под это прозрачное платье актриса не надела бюстгальтер, а из-за его прозрачности было видно ее высокие кружевные трусы. Свой готический наряд актриса сочетала с босоножками на высоких платформах и каблуках, высокой прической-пучком, а также несколькими золотыми украшениями.

Макияж у Милены был очень нежным и лаконичным, а вот маникюр длинным и выполнен черным оттенком.

Милена Смит / Фото: Getty Images

Ранее в черном кружеве Милену мы видели на показе бренда Saint Laurent осень-зима 2024-2025, на котором бренд презентовал публике коллекцию ready-to-wear в Париже. На Милене был полностью черный наряд, который включал кружевной кэтсьют и классическое черное пальто на запах с поясом. Также актриса надела туфли с декором.

Милена Смит / Фото: Associated Press

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