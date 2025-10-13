Опять хвастается фигурой: Кирстен Данст, которая очень похудела, вышла на красную дорожку

Кирстен Данст и Джесси Племонс / © Associated Press

Реклама

Кирстен Данст было практически не узнать, когда она появилась на красной дорожке в Лондоне. Звезда прибыла на Лондонский кинофестиваль, чтобы поддержать на премьере фильма своего мужа — актера Джесси Племонса. Он сыграл в фильме «Бугония», премьера которого состоялась в рамках мероприятия.

Кирстен Данст и Джесси Племонс / © Associated Press

Кирстен Данст надела наряд от бренда Prada — длинное платье черного цвета в бельевом стиле. У наряда были тонкие бретельки, декольте и лаконичная кружевная отделка на лифе и подоле.

Образ Кирстен дополнила бриллиантовым колье от ювелирного бренда Jessica McCormack, прической с собранными волосами и вечерним макияжем. Но также внимание привлекло и то, что актриса очень похудела. Что стало причиной сброса веса — тренировки, диета или специальные препараты, на которых худеет весь Голливуд, неизвестно.

Реклама

Кирстен Данст и Джесси Племонс / © Associated Press

Однако ранее она также пришла на меропряитие посвященное фильму «Грабитель по призванию», в котором сыграла вместе Ченнингом Татумом, и тоже надела платье, которое подчеркивало ее «новую» фигуру. 43-летняя актриса носила в тот раз платье от Модного дома Valentino из коллекции Resort 2026.