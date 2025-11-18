Опять на кухне: Дэвид Бекхэм приготовил омлет из утиных яиц

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — показала в своем Instagram, как ее муж — 50-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм — готовит завтрак для всей семьи. Он стоит у плиты и мешает яйца в сковороде, говоря о том, что там не только куриные яйца, но и утиные.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Также он продемонстрировал на камеру крупные утиные яйца. «Это наши яйца… у нас есть куриные яйца… но у нас есть и утка, которая превзошла все ожидания», — сказал Дэвид, имея в виду, что кроме кур он еще разводит и уток.

Отметим, Дэвид Бекхэм в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети.

Ранее, напомним, король Чарльз посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари. Спортсмен был отмечен за «заслуги в спорте и благотворительности» на церемонии в Виндзорском замке. Теперь к нему будут обращаться как к сэру Дэвиду Бекхэму, а его жена Виктория будет теперь леди Бекхэм.