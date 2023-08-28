Опять на отдыхе: модель Алина Байкова показала, как провела время в Хэмптоне

Вероятно, на отдых украинка отправилась с бойфрендом, которого пока не показывает.

Известная модель Алина Байкова прошлый месяц провела в Италии, где отдыхала на пляже, путешествовала и много фотографировалась, показывая свои образы подписчикам.

Сейчас же девушка вернулась в США, где живет, но долго на одном месте не засиживалась, а отправилась в Хэмптон - курорт неподалеку от Нью-Йорка.

На отдых она поехала в леопардовом платье, чемоданом от Louis Vuitton и с сумкой Dior, с которой уже неоднократно появлялась на публике.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

В Хэмптоне Байкова погуляла в лесу, покаталась на гироскутере и посетила пляж. Также девушка показала, как тренировалась в лесу в черном спортивном комплекте, прикрепив к топу ленту в виде флага Украины, свой патриотичный купальник и эффектное красное платье.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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