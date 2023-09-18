Опять на подиуме: супермодели 90-х закрыли модное шоу в Лондоне в роскошных образах

Им уже за 50 лет, но они продолжают покорять подиумы.

В Лондоне, в Королевском театре Друри-Лейн, прошло грандиозное модное мероприятие Vogue World, которое посетило много знаменитых личностей. Изюминкой этого действия стал выход на подиум четверки самых известных женщин 90-х - супермоделей Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты и Кристи Тарлингтон.

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон / Фото: Getty Images

Они продефилировали в конце модного показа пока Энни Леннокс исполняла свой культовый хит 1983 года Sweet Dreams.

Они держались за руки и выглядели превосходно в различных платьях цвета металлик: 53-летняя Кэмпбелл выбрала темно-зеленое платье с вырезом; 57-летняя Кроуфорд выбрала модное прозрачное платье до колен с бахромой; 54-летняя Терлингтон выбрала платье на одно плечо; а 58-летняя Евангелиста представила платье с вырезами на плечах и шлейфом.

Напомним, что ранее эта четверка была пятеркой, поскольку в нее также входила Татьяна Патитц, которую на пике карьеры называли "красотой на миллион долларов". 11 января 2023 года Татьяна Патиц умерла от рака груди в Санта-Барбаре в возрасте 56 лет.

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