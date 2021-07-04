Опять надела пикантный наряд: Белла Хадид прогулялась по Парижу

Девушка опять выбрала образ в стиле нулевых.

Американская модель Белла Хадид проводит сейчас время во Франции. Еще на прошлой неделе девушка прилетела в "столицу моды", чтобы посетить несколько модных мероприятий. В частности она побывала на показе Dior, для которого надела провокационный наряд в прозрачном топе, а несколько дней назад демонстрировала на подиуме новую коллекцию бренда Jacquemus.

Видимо, после насыщенных светских тусовок модель решила прогуляться по городу и пройтись по магазинам, где ее и подловили папарацци. Белла опять надела смелый наряд с откровенным декольте и не ровным подолом. Дополнили наряд модели белая рубашка и оверсайз жакет розового оттенка.

Также на ней были голубые брюки Givenchy, кроссовки, а на плече висела красная сумка. Вообще образ у девушки опять был в стиле нулевых. Белла даже волосы собрала крабиком.

Белла Хахид / Getty Images

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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