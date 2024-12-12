Опять надела все черное и распустила длинные волосы: Анджелину Джоли заметили в Париже

Во Францию она прибыла ради съемок в новом фильме.
Голливудская звезда Анджелина Джоли опять прибыла в Европу - в среду, 11 декабря, ее заметили в Париже. Звезда выходила с отеля в центре города, где ее и заметили папарацци. Актрису на улице встречали восторженные поклонники, поэтому она не смогла отказать им в автографе.
На следующий день Анджелина опять оказалась под прицелом фотографов, но уже с сыном Паксом. Она выглядела непринужденно и стильно, хотя и опять была одета во все черное.
На ней было длинное пальто с золотыми пуговицами, черное платье, а на плече висела коричневая сумка.
Также Джоли обула обувь на огромной платформе от Céline. Похоже, что она наконец-то смогла найти удобную пару обувь, ведь недавно сломала палец на ноге и пришла на шоу босиком. Объяснила Анджелина тогда свое решение тем, что не могла найти то, в чем бы ей было удобно.
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