Не подготовилась: Аманда Сейфрид вышла на красную дорожку в помятом и грязном наряде

Актриса Аманда Сейфрид посетила мероприятие в Нью-Йорке "Герои CNN: дань всем звездам", которое состоялось в Американском музее естественной истории.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

На красную дорожку актриса вышла в двухцветном наряде от Jason Wu, который состоял из золотистого топа с пайетками. Также у него была опущена линия плеча и немного свободный фасон.

На низ она надела черную длинную юбку с высоким разрезом и шлейфом. Однако эта часть образа актрису подвела - юбка Аманды очень сильно помялась, а на подоле у юбки была грязная полоса, которая бросалась в глаза.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Тем не менее актриса позировала как ни в чем не бывало. Образ она дополнила лаконичной прической и макияжем.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Но бросалась в глаза не только мятая юбка, а и ужасный маникюр актрисы. Гель-лак Аманды облез на всех ногтях.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

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