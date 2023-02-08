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Опять почти голая: эпатажная модель Джулия Фокс продемонстрировала образ из денима

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1690
Время на прочтение
1 мин
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Опять почти голая: эпатажная модель Джулия Фокс продемонстрировала образ из денима

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что вчера в "Большом яблоке" было около пяти градусов тепла, Джулию это не остановило.

Американская актриса и модель Джулия Фокс продемонстрировала на улицах Нью-Йорка очередной "сумасшедший" образ - на этот раз на ней был джинсовый ансамбль от бренда MPAZ STUDIO.

Наряд был выполнен в технике пэчворк и состоял из мини-платья, которое Джулия надела на голое тело, а также бомбера.

Лук эпатажная знаменитость дополнила джинсовой мини-сумкой с короткими ручками от бренда M E D E A, который тоже специализируется на изделиях из денима, и ботильонами на каблуках.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Модель продолжает экспериментировать с бровями. Еще совсем недавно Фокс появлялась с осветленными бровями, а сейчас отдает предпочтение новому тренду - бровям-ниточкам, нарисованным коричневым карандашом. При этом волосы она распустила и сделала на лице любимый макияж, распределив яркие тени на все веко.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1690
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