Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

Опять почти голая: Кристен Стюарт выбрала смелый наряд для выхода в свет

Кристен Стюарт, сыгравшая в серии фильмов «Сумерки», посетила 28-й кинофестиваль SCAD Savannah, где стала лауреатом одной из премий.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Актриса вышла на красную дорожку в совершенно прозрачном белом наряде из сетчатой ткани и белого кружева, который включал блузу с длинными рукавами и юбку миди с асиметричным подолом.

Надела этот наряд Кристен с белым бюстгальтером и черными кружевными трусами, что выглядело довольно необычно. Также на актрисе были туфли на каблуках и несколько украшений. Волосы она собрала в небрежную прическу-пучок.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Также актриса позировала для портрета, но уже в другом наряде. Второй ее образ был не менее эффектным, ведь Стюарт сочетала белую полупрозрачную блузу и мини-юбку из бархата. Также ее лук дополняли массивные ботинки и очки.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Несколькими днями ранее она также посетила красную дорожку к фильму «Хронология воды», который презентовали в рамках фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Фильм стал режиссерским дебютом Кристен. На мероприятие она вышла в луке от бренда Rhea Costa, который включал кружевное обтягивающее платье с длинными рукавами и точно такие же лосины.

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Associated Press

Образы Кристен Стюарт: красная дорожка и повседневная жизнь (12 фото)

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт и Дилан Мейер / © Getty Images

Кристен Стюарт и Дилан Мейер / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт и Пабло Ларраин / © Getty Images

Кристен Стюарт и Пабло Ларраин / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Associated Press

