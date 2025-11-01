Опять почти голая: Кристен Стюарт выбрала смелый наряд для выхода в свет

Кристен Стюарт / © Getty Images

Актриса вышла на красную дорожку в совершенно прозрачном белом наряде из сетчатой ткани и белого кружева, который включал блузу с длинными рукавами и юбку миди с асиметричным подолом.

Надела этот наряд Кристен с белым бюстгальтером и черными кружевными трусами, что выглядело довольно необычно. Также на актрисе были туфли на каблуках и несколько украшений. Волосы она собрала в небрежную прическу-пучок.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Также актриса позировала для портрета, но уже в другом наряде. Второй ее образ был не менее эффектным, ведь Стюарт сочетала белую полупрозрачную блузу и мини-юбку из бархата. Также ее лук дополняли массивные ботинки и очки.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Несколькими днями ранее она также посетила красную дорожку к фильму «Хронология воды», который презентовали в рамках фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Фильм стал режиссерским дебютом Кристен. На мероприятие она вышла в луке от бренда Rhea Costa, который включал кружевное обтягивающее платье с длинными рукавами и точно такие же лосины.

Кристен Стюарт / © Associated Press