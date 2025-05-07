Опять показала беременный живот: Рианна, одетая в черный лук, появилась на афтепати Met Gala

Рианна / © Getty Images

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На Met Gala 2025, которое было посвящено стилю темнокожих денди и мужской моде прошлых веков, Рианна стала королевой вечера, поскольку все говорили только о ней. Певица вышла на ковровую дорожку Метрополитен-музея в обтягивающем наряде и заявила без слов, что беременна третьим ребенком. Возможно, воплотится мечта Рианны и ее возлюбленного A$AP Rocky и у них родится девочка, однако пол ребенка звезды не объявили. Сейчас пара уже воспитывает двоих сыновей.

Рианна / © Associated Press

Но теперь, когда все знают о том, что в семье грядет пополнение, Рианна больше не прячет живот. Певица посетила афтерпати Met Gala в черном наряде от Ann Demeulemeester, который был создан специально для нее. Образ включал юбку, топ и жакет. Также Рианна дополнила наряд головным убором с кружевом и кружевной обувью.

Рианна / © Getty Images

Но это не единственный лук, который она продемонстрировала. Также Рианну заметили возле отеля Carlyle перед гала-вечером. Суперзвезда носила наряд от Miu Miu серого цвета из коллекции осень-зима 2025, а также шляпку. В руке она держала шубу.

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Рианна / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press