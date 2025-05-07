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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

Опять показала беременный живот: Рианна, одетая в черный лук, появилась на афтепати Met Gala

Совсем скоро певица станет мамой троих детей. После мероприятия в Нью-Йорке она с гордостью показывает свой живот.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рианна

Рианна / © Getty Images

На Met Gala 2025, которое было посвящено стилю темнокожих денди и мужской моде прошлых веков, Рианна стала королевой вечера, поскольку все говорили только о ней. Певица вышла на ковровую дорожку Метрополитен-музея в обтягивающем наряде и заявила без слов, что беременна третьим ребенком. Возможно, воплотится мечта Рианны и ее возлюбленного A$AP Rocky и у них родится девочка, однако пол ребенка звезды не объявили. Сейчас пара уже воспитывает двоих сыновей.

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Но теперь, когда все знают о том, что в семье грядет пополнение, Рианна больше не прячет живот. Певица посетила афтерпати Met Gala в черном наряде от Ann Demeulemeester, который был создан специально для нее. Образ включал юбку, топ и жакет. Также Рианна дополнила наряд головным убором с кружевом и кружевной обувью.

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Но это не единственный лук, который она продемонстрировала. Также Рианну заметили возле отеля Carlyle перед гала-вечером. Суперзвезда носила наряд от Miu Miu серого цвета из коллекции осень-зима 2025, а также шляпку. В руке она держала шубу.

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
173
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