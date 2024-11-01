Опять смогла удивить: Хайди Клум перевоплотилась в инопланетянина из культового фильма Спилберга

Хайди Клум, как настоящая королева Хэллоуина, опять смогла удивить и даже шокировать. В этом году на своей грандиозной звездной костюмированной вечеринке в Нью-Йорке она и ее муж Том Каулитц появились в парных костюмах.

Хайди Клум и Том Каулиц / Фото: Associated Press

Супруги выбрали костюмы в стиле фильма Стивена Спилберга 1982 года "Инопланетянин".

Хайди оделась пришельцем с макияжем и в платье, а ее муж - пришельцем без наряда.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

У обоих были огромные руки, головы, как у персонажа фильма, а также ноги. Сходство было просто потрясающим.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Также с ними позировала для фото старшая дочь Хайди - модель Лени Клум. Она тоже оделась пришельцем, но совсем другим - у Лени были белые короткие волосы, усики на голове, большие черные глаза и серебристый костюм.

Хайди Клум и Лени Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум и Лени Клум / Фото: Associated Press

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