Опять смогла удивить: Хайди Клум перевоплотилась в инопланетянина из культового фильма Спилберга

Звезда традиционно продумала образ до малейших деталей.
Хайди Клум, как настоящая королева Хэллоуина, опять смогла удивить и даже шокировать. В этом году на своей грандиозной звездной костюмированной вечеринке в Нью-Йорке она и ее муж Том Каулитц появились в парных костюмах.
Супруги выбрали костюмы в стиле фильма Стивена Спилберга 1982 года "Инопланетянин".
Хайди оделась пришельцем с макияжем и в платье, а ее муж - пришельцем без наряда.
У обоих были огромные руки, головы, как у персонажа фильма, а также ноги. Сходство было просто потрясающим.
Также с ними позировала для фото старшая дочь Хайди - модель Лени Клум. Она тоже оделась пришельцем, но совсем другим - у Лени были белые короткие волосы, усики на голове, большие черные глаза и серебристый костюм.
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