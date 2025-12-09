ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Опять совместное появление: Кейт Уинслет вышла в свет с 21-летним сыном Джо

Звезда «Титаника» Кейт Уинслет посетила специальный показ фильма «Прощай, Джун», ставшего ее режиссерским дебютом. Сценарий к этой картине написал сын Кейт — 21-летний Джо Андерс.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Уинслет с сыном

Кейт Уинслет с сыном / © Associated Press

Мероприятие состоялось в Нью-Йорке и мама с сыном на нем позировали обнявшись. Кейт надела элегантное черное вечернее платье с драпировкой, глубоким декольте и рукавами-флаттер. Образ актриса также дополнила лаконичной прической с локонами, макияжем и золотыми украшениями. Сын Кейт был в клетчатом костюме, кроссовках и белой рубашке.

Кейт Уинслет с сыном в Нью-Йорке / © Associated Press

Кейт Уинслет с сыном в Нью-Йорке / © Associated Press

За последний месяц это уже второй совместный выход Кейт с сыном. На прошлой неделе они также посетили премьеру совместного фильма в Лондоне и вышли вместе на красную дорожку.

Кейт Уинслет с сыном в Лондоне / © Associated Press

Кейт Уинслет с сыном в Лондоне / © Associated Press

Но не только Джо решил реализовать себя в киноиндустрии, но и дочь Кейт. Старшего ребенка актрисы зовут Миа Триплтон и она уже достигла значительных успехов в работе и снимается не только в кино, но и в сериалах. Недавно Миа даже получила награду «Актриса-прорыв».

Образы актрисы Кейт Уинслет (7 фото)

Кейт Уинслет / © Associated Press

Кейт Уинслет / © Associated Press

Кейт Уинслет / © Associated Press

Кейт Уинслет / © Associated Press

Кейт Уинслет / © Associated Press

Кейт Уинслет / © Associated Press

Кейт Уинслет / © Associated Press

Кейт Уинслет / © Associated Press

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie