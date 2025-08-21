Опять спойлеры: Энн Хэтэуэй подловили на съемках драматической сцены в Нью-Йорке

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Актрису заметили папарацци во время работы над эмоциональной сценой — похоже в фильме нас ждет похорон. Кто именно умер и кого оплакивала героиня Энн Хэтэуэй пока что неизвестно, но интриги относительно будущего фильма становится все меньше.

На фотографиях, которые сделали папарацци, Энн была одета в черное платье от Khaite с прозрачной тканью в зоне декольте, которое носила в сочетании с пальто. Также на актрисе были лаковые мюли от Aquazzura, солнцезащитные очки, а в руке сумка от Coach. Образ завершали легкие локоны, в которые были уложены ее длинные и густые волосы.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Также в кадр с Хэтэуэй попал ее коллега по фильму Стэнли Туччи, который носил черный костюм, белую рубашку и галстук в принт. Пара шла под руку.

Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи / © Getty Images

Картина выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части. Также напомним, что помимо фильма «Дьявол носит Prada 2», готовится сиквел фильма «Дневники принцессы», в котором также сыграла Энн.