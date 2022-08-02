Опять удивил: Брэд Питт появился на красной дорожке в мятом ярко-зеленом костюме

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Быстрее пули", в котором 58-летний Брэд Питт сыграл главную роль. На красной дорожке в Regency Village Theatre голливудский актер в очередной раз появился в запоминающемся образе от дизайнера Хаанса Николаса Мотта.

Известно об этом бренде немного, поскольку вещи его немассовые - стать клиентом Хаанса можно только по рефералу, то есть по рекомендации друга. Все вещи сшиты исключительно вручную.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

Но если на премьерах в Европе Питт демонстрировал образы в темных костюмах, то в этот раз отдал предпочтение светло-зеленому, голубой футболке и желтым кедам. Но ткань его костюма изрядно помялась.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

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