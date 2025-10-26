- Дата публикации
Опять удивила: Деми Мур появилась на публике в изумрудном наряде из бархата
Голливудская звезда появилась в Нью-Йорке на меропряитии.
Деми Мур посетила фестиваль проводимый знаменитым изданием The New Yorker, где приняла участие в беседе.
Когда 62-летняя актриса шла на мероприятие, ее сфотографировали папарацци. Она надела в тот день наряд изумрудного цвета от бренда Saint Laurent, который включал блузу с рюшами на вороте и манжетах, а также бархатный костюм с жакетом и брюками. Более высокой Деми делали сапоги, ведь они были на очень высокой платформе, а вот дополнила она их черной кожаной сумкой, стоимость которой 2750 долларов.
Волосы Деми распустила, на ее лице был нежный макияж в натуральной гамме, а на глаза она также надела очки с черной оправой.
Несколькими днями ранее звезда также приняла участие в ежегодном гала-вечере Музея Американской киноакадемии. Тогда она продемонстрировала очень элегантное платье бордового цвета от Prada.