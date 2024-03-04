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Опять удивила: Джулию Фокс сфотографировали папарацци в необычных головных уборах

Опять удивила: Джулию Фокс сфотографировали папарацци в необычных головных уборах

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Каждый образ модели всегда привлекает внимае эпатажностью.

Американская модель Джулия Фокс прилетела в Париж на Неделю моды, где свои коллекции представляют известные бренды. Во время мероприятий она сама выходила на подиум, но также показы некоторых марок посетила как гость.

Перед модным показом бренда Vivienne Westwood Джулия прогулялась по городу в белом комплекте, который состоял из эффектного верха с декольте и открытыми плечами, а также пышной юбки.

Наряд модель дополнила массивными ботинками на огромной платформе с цветочной вышивкой и небольшим голубым клатчем. Также она сделала яркий макияж, надела прозрачные перчатки и головной убор в виде платка. На глазах у Джулии были солнцезащитные очки.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также Фокс сфотографировали папарацци, когда она направлялась на показ бренда Ann Demeulemeester. В этот раз модель оделась во все черное, поскольку сочетала длинное платье со смелым декольте, плащ и ботинки. На голове у Джулии опять был головной убор, а завершал образ яркий макияж.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В Instagram Джулия также показала как готовилась к показу Vivienne Westwood делала макияж и прическу.

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