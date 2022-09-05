Опять удивила образом: британская актриса Джоди Тернер-Смит посетила показ фильма "Кит"

Джоди Тернер-Смит стала в этом году негласной королевой красной дорожки Венецианского кинофестиваля, поскольку каждый ее вечерний образ на этом мероприятии очень необычный, яркий и смелый.

4 сентября она в очередной раз удивила нарядом, отдав предпочтение образу из круизной коллекции 2023 от бренда Harbison.

Платье девушки было голубым, приталенным и с глубоким декольте, которое дополнял топ-бандо в черном и светло-желтых цветах.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Также этот лук включал накидку с рукавами-буфами, у которой был еще и длинный шлейф, а также черные перчатки. Этот потрясающий образ дополнили украшения от ювелирно бренда Bulgari, яркий макияж, укладка в стиле 30-х и босоножки.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

В тот вечер Джоди посетила показ фильма "Кит", который стал возвращением в кино голливудского актера Брендана Фрейзера.

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