Опять удивила образом: британская актриса Джоди Тернер-Смит посетила показ фильма "Кит"

Каждый лук этой знаменитости хочется рассматривать.
Джоди Тернер-Смит стала в этом году негласной королевой красной дорожки Венецианского кинофестиваля, поскольку каждый ее вечерний образ на этом мероприятии очень необычный, яркий и смелый.
4 сентября она в очередной раз удивила нарядом, отдав предпочтение образу из круизной коллекции 2023 от бренда Harbison.
Платье девушки было голубым, приталенным и с глубоким декольте, которое дополнял топ-бандо в черном и светло-желтых цветах.
Также этот лук включал накидку с рукавами-буфами, у которой был еще и длинный шлейф, а также черные перчатки. Этот потрясающий образ дополнили украшения от ювелирно бренда Bulgari, яркий макияж, укладка в стиле 30-х и босоножки.
В тот вечер Джоди посетила показ фильма "Кит", который стал возвращением в кино голливудского актера Брендана Фрейзера.
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