Опять в Balenciaga: Ким Кардашьян попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

41-летняя Ким Кардашьян выглядела потрясающе, когда ее заметили на улице в Нью-Йорке. Звезда реалити-шоу и бизнесвумен прилетела в "Большое яблоко", чтобы посетить шоу "Доброе утро, Америка", которое транслируется на канале ABC.

Во вторник, 20 сентября, Ким заметили в городе несколько раз, но одета она была в уже традиционный для себя лук от бренда Balenciaga, с которым сотрудничает.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Но, несмотря на экстравагантность образа, Кардашьян им не удивила, ведь опять надела обтягивающие лосины-сапоги с хищным принтом, боди с перчатками, огромные очки и серьги с логотипом бренда. Свои высветленные волосы она собрала в пучок.

Также Ким заметили по пути на обед. В этот раз лосины она заменила на макси-юбку, надела черную обувь и также выбрала другие аксессуары, отдав предпочтение серебристым серьгам и огромной сумке.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Третий образ был не менее странным, ведь Instagram-дива сочетала длинные плащ с комбинезоном, серебристыми туфлями и очками с голубой оправой. Этот образ немного отличался от предыдущих, но все же уже слишком привычный для поклонников Ким.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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