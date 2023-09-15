Опять в черном: Эмилия Кларк выбрала скучный наряд для красной дорожки

В платьях такого цвета она появляется в последнее время практически постоянно.

Звезда сериала "Игра престолов" – Эмилия Кларк – крайне редко выходит в свет, но 14 сентября появилась на красной дорожк фешн-мероприятия Vogue World, которое было приурочено к открытию Лондонской недели моды.

Образом на мероприятии известная актриса не удивила, поскольку появилась в уже привычном для себя платье черного цвета. Наряд был от Модного дома Christian Dior из коллекции 2022 года.

В зоне декольте платье было как-будто немного прозрачным, а также имело тонкие бретельки, которые имитировали бюстгальтер. Юбка была из фатина и многоярусной.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

Дополнила вечерний лук Кларк сумкой с короткой ручкой, красной помадой, прической с собранными волосами, а также парой серег с бриллиантами.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

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