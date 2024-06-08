Опять в джинсах: стильная Дженнифер Лопес появилась на улице в Лос-Анджелесе

Звезда выглядела очень эффектно. Этот ее летний образ стоит взять на заметку, ведь джинсы - это must have каждой девушки.

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци в на улице в Лос-Анджелесе, когда выходила из своей машины и направлялась куда-то, вероятно, по рабочим делам, ведь не только оделась по-деловому, но и несла в руке iPad.

В своем образе артистка сочетала стильные широкие джинсы от бренда Dior, а также укороченную широкую рубашку с подвернутыми рукавами. Дополнили ее образ стильные мюли с прозрачными ремешками от бренда Femme и культовая сумка Saddle от Dior.

Также Лопес собрала волосы в высокий хвост, надела солнцезащитные очки квадратной формы от Nile и свои любимые золотые серьги-кольца от Jennifer Fisher.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Обычно каждый образ звезды привлекает внимание, но нельзя не отметить, что в последнее время джинсы она носит особенно часто. Неоднократно ее видели в джинсах-кюлотах, джинсах-клеш, модели з завязками от Isabel Marant и даже в джинсах от Gucci. А вот конкретно эти стильные джинсы от Dior артистка надевала уже тоже ранее - она носила их Париже, куда прилетела с дочерью Эммой. Эти джинсы она сочетала как с высокими каблуками, так и с кроссовками.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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