Опять в ход пошел скотч: Эшли Грэм скопировала модный лайфхак Ким Кардашьян

Эшли Грэм / © Associated Press

Реклама

38-летняя модель plus size Эшли Грэм посетила церемонию вручения премии CFDA Awards 2025, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Она надела на это светское мероприятие элегантное платье оттенка айвори от бренда Kallmeyer.

Эшли Грэм / © Associated Press

Наряд был лаконичным, а на спине его украшала красивая и объемная драпировка. Эшли также дополнила лук прической с распущенными волосами и бриллиантовыми украшениями.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Но, чтобы грудь модели под платьем выглядела красиво и не было видно сосков, Эшли решила прибегнуть к старому лайфхаку Ким Кардашьян — использовать скотч. Таким образом она зафиксировала грудь.

Реклама

«Мое платье выдержало испытание, я выдержала испытание, и моя грудь вся заклеена», — написала модель в Instagram.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Но все же первой, кто показал, что клейкую ленту можно использовать вместо бюстгальтера, была Ким Кардашьян. Много лет тому назад Ким назвала этот метол boob tape.