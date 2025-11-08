ТСН в социальных сетях

Опять в ход пошел скотч: Эшли Грэм скопировала модный лайфхак Ким Кардашьян

Модель показала, как ей удалось обойтись без бюстгальтера.

Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Associated Press

38-летняя модель plus size Эшли Грэм посетила церемонию вручения премии CFDA Awards 2025, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Она надела на это светское мероприятие элегантное платье оттенка айвори от бренда Kallmeyer.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Наряд был лаконичным, а на спине его украшала красивая и объемная драпировка. Эшли также дополнила лук прической с распущенными волосами и бриллиантовыми украшениями.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Но, чтобы грудь модели под платьем выглядела красиво и не было видно сосков, Эшли решила прибегнуть к старому лайфхаку Ким Кардашьян — использовать скотч. Таким образом она зафиксировала грудь.

«Мое платье выдержало испытание, я выдержала испытание, и моя грудь вся заклеена», — написала модель в Instagram.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Но все же первой, кто показал, что клейкую ленту можно использовать вместо бюстгальтера, была Ким Кардашьян. Много лет тому назад Ким назвала этот метол boob tape.

Ким Кардашьян / © Твиттер/Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Твиттер/Ким Кардашьян

