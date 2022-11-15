Опять в комбинезоне, но горнолыжном: Сара Джессика Паркер появилась в странном образе на съемках

В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала "И просто так…", поэтому актриса Сара Джессика Паркер опять оказалась под прицелом фотографов. Образ героини удивил и в этот раз и был, откровенно сказать, довольно странным.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

На Паркер был винтажный зимний горнолыжный костюм от бренда Roffe. Вероятно вещь где-то из 80-х годов, а сочетали костюмеры его с голубыми сапогами с ромбовидными вырезами спереди, которые Паркер носила с люрексовыми носками.

Лук актрисы дополнили укладка, фиолетовые перчатки и бусы на шее. Компанию Саре Джессике на съемочной площадке составила актриса Сарита Чоудхури, которая в сериале исполняет роль подруги Кэрри. Вероятно, по сюжету серии женщины пошли в магазин с техникой.

Сара Джессика Паркер и Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

А что касается сапог Паркер, то не так давно мы уже видели ее в этой модели нежно-голубого оттенка. Авторство сапог принадлежит бренду Duchessa Gardini, но в реальности его не существует. Обувь, заявленная под этой маркой, создается брендом самой Паркер SJP, но, чтобы не акцентировать на этом внимание, она и ее команда придумали этот псевдовинтажный бренд. Поэтому, скорее всего, сапоги являются эксклюзивом, сшитым для актрисы и после выхода сериала они появятся в продаже на ее сайте.

В подобном луке актрису уже видели. На одном из первых кадров со съемок второго сезона Паркер запечатлели в сером комбинезоне, но банальным этот образ точно не назвать если углубится в историю его происхождения. Это оригинальная униформа летчиков ВВС США, времен Вьетнамской войны, созданная Mason & Hughes, Inc. Такие модели называется К-2B USAF.

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