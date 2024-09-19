Опять в наряде из денима: стильная Хайди Клум продемонстрировала новый образ перед фотографами

Наряды из денима - одни из самых любимых в коллекции звезды, что она в очередной раз продемонстрировала.

Телеведущая и модель - 51-летняя Хайди Клум - опять оказалась под прицелом папарацци. Звезду сфотографировали, когда она шла на съемки шоу America's Got Talent, в котором вместе с Софией Вергарой является членом жюри.

На Хайди был наряд из денима, и выглядела она в нем потрясающе. Клум сочетала кюлоты с яркими вставками и однотонную рубашку, которая застегивалась на кнопки спереди.

Также модель сочетала в этом луке ботильоны из светлого денима, а также солнцезащитными очками и сумку от Chanel, которой тоже уже не раз дополняла свои наряды.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Затем для съемок она переоделась в гламурное платье с декольте. Этот макси-наряд был полностью расшит пайетками. Образ Клум дополнила также прической с двумя хвостами, бриллиантовыми украшениями и ярким фиолетовым макияжем, который сочетался по цвету с ее платьем.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Наряды из денима в гардеробе Клум сейчас не редкость, и она надевает подобные вещи на съемки, сочетая с любимыми сумками Birkin от Hermes, и даже на красную дорожку.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Также у модели огромная коллекция джинсов разных фасонов.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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