Опять в наряде из денима: стильная Хайди Клум продемонстрировала новый образ перед фотографами

Наряды из денима - одни из самых любимых в коллекции звезды, что она в очередной раз продемонстрировала.
Телеведущая и модель - 51-летняя Хайди Клум - опять оказалась под прицелом папарацци. Звезду сфотографировали, когда она шла на съемки шоу America's Got Talent, в котором вместе с Софией Вергарой является членом жюри.
На Хайди был наряд из денима, и выглядела она в нем потрясающе. Клум сочетала кюлоты с яркими вставками и однотонную рубашку, которая застегивалась на кнопки спереди.
Также модель сочетала в этом луке ботильоны из светлого денима, а также солнцезащитными очками и сумку от Chanel, которой тоже уже не раз дополняла свои наряды.
Затем для съемок она переоделась в гламурное платье с декольте. Этот макси-наряд был полностью расшит пайетками. Образ Клум дополнила также прической с двумя хвостами, бриллиантовыми украшениями и ярким фиолетовым макияжем, который сочетался по цвету с ее платьем.
Наряды из денима в гардеробе Клум сейчас не редкость, и она надевает подобные вещи на съемки, сочетая с любимыми сумками Birkin от Hermes, и даже на красную дорожку.
Также у модели огромная коллекция джинсов разных фасонов.
Читайте также:
- Ей очень идет эта прическа: Хайди Клум попала под прицел папарацци в нетипичном для себя образе
- Вау, какая: 51-летняя модель Хайди Клум показывает как нужно одеваться в ее возрасте
- Вау, как необычно: Хайди Клум надела на красную дорожку платье с яркой бахромой