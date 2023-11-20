Опять в образе Барби: Марго Робби появилась на мероприятии в тематическом наряде

После невероятного успеха фильма "Барби" актриса продолжает появляться на различных мероприятиях, связанных с этой картиной, в своем киношном образе куклы.

В минувшие выходные актриса Марго Робби посетила конференцию Deadline Contenders Film: Los Angeles, состоявшуюся в Гильдии режиссеров Америки. Мероприятие было посвящено фильму "Барби", который сняла Грета Гервиг.

Вначале на красной дорожке Марго позировала в джинсовых кюлотах с подвернутыми штанинами и белой рубашке с принтом в виде цветов. Рубашку Марго носила завязав на талии на узел и подвернув рукава. Наряд актрисы был от бренда Bottega Veneta.

Дополнила она лук плетеной сумкой-ведром красного цвета, тоже от бренда Bottega Veneta, красным поясом, а также мюлями на каблуках от Manolo Blahnik. Также Марго уложила волосы в легкие локоны и сделала красные маникюр и педикюр.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Позже она опять пришла на это мероприятие, но уже в другом наряде. На этот раз Марго надела розовый костюм-пижаму со съемным перьями на рукавах и штанинах. Ее наряд был от Sleeper Party, а дополнила она его такой же сумкой-ведром, но розового оттенка, а также черными мюлями от Manolo Blahnik и даже перекрасила ногти в нежно-розовый, в цвет своего аутфита.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Во время промо-тура фильма Марго демонстрировала подобные кукольные аутфиты регулярно. Ее 10 идеальных образов, в которых она повторила наряды культовой куклы, мы уже показывали ранее.

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